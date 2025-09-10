Supervisa Bedolla colocación de primera trabe de acero en paso vehicular La Hielera, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la colocación de la primera trabe de acero de lo que será el paso superior vehicular La Hielera, en Uruapan, obra de inversión multianual diseñada para aumentar la seguridad vial y agilizar el tránsito vehicular de la zona como parte del plan integral de movilidad para este municipio de Michoacán.

El mandatario informó que los trabajos de construcción, que se realizan con inversión estatal de 381 millones de pesos, registran un avance cercano al 80 por ciento para beneficio de miles de habitantes de la ciudad, quienes verán mejorada su calidad de vida con traslados más rápidos y seguros.