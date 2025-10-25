Supervisa Bedolla avances de la autopista Maravatío-Zitácuaro

De gira por la región Oriente del estado, el mandatario recorrió esta infraestructura que comprende 72.3 kilómetros de modernización carretera y forma parte del desdoblamiento de la concesión federal Maravatío-Zapotlanejo, conectando a las ciudades de Maravatío, Irimbo, Tuxpan y Zitácuaro con un beneficio a casi un millón de usuarios y sector productivo.

Encargados de la obra explicaron al mandatario que en la construcción laboran 650 trabajadores directos por lo que es significativo el avance que presenta en los tramos Irimbo-Tuxpan y Tuxpan-Zitácuaro.