Supervisa Bedolla avance del 75% del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisaron la construcción del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia, la cual presenta un 75 por ciento de avance y que mejorará la movilidad de más de 5 mil 700 vehículos al día.

Durante el recorrido por el trayecto que comprende 13.4 kilómetros, el cual conectará la salida a Pátzcuaro con la salida a Quiroga, el mandatario destacó que el Gobierno estatal invierte mil 274 millones de pesos sin generar deuda pública.