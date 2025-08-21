Supervisa Bedolla ampliación de la Siglo XXI tramo Zirahuén-Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI que se realizan en 10 kilómetros del tramo Zirahuén-Uruapan y que estarán concluidos para finales de septiembre.

Agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el desarrollo de la obra que realiza la empresa concesionaria Pinfra, para contar con una vialidad más rápida y segura que beneficiará a más de un millón de habitantes de la región y al sector productivo.