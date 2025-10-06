Supervisa ASM avance de obras en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones de supervisión que realiza la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para fortalecer la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos, el auditor superior Marco Antonio Bravo Pantoja encabezó un recorrido de supervisión en el municipio de Tarímbaro.

Durante la jornada, se inspeccionaron los avances de la construcción del mercado municipal ubicado en la calle Javier Mina, así como la ampliación del cuerpo carretero en las calles lateral derecha e izquierda de la carretera Acámbaro-Morelia, específicamente en el kilómetro 61+700 al kilómetro 63+400, al igual que del kilómetro 61+700 al kilómetro 63+550.