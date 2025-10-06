Supervisa ASM avance de obras en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones de supervisión que realiza la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para fortalecer la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos, el auditor superior Marco Antonio Bravo Pantoja encabezó un recorrido de supervisión en el municipio de Tarímbaro.
Durante la jornada, se inspeccionaron los avances de la construcción del mercado municipal ubicado en la calle Javier Mina, así como la ampliación del cuerpo carretero en las calles lateral derecha e izquierda de la carretera Acámbaro-Morelia, específicamente en el kilómetro 61+700 al kilómetro 63+400, al igual que del kilómetro 61+700 al kilómetro 63+550.
Estas visitas forman parte de las estrategias impulsadas por la Auditoría Superior para verificar en campo que las obras públicas se ejecuten conforme a la normativa aplicable, garantizando así el uso eficiente y transparente de los recursos destinados a infraestructura municipal, además de constatar el cumplimiento de metas y especificaciones técnicas, promoviendo una rendición de cuentas más clara ante la ciudadanía.
El auditor superior estuvo acompañado por autoridades municipales, entre ellas el presidente municipal de Tarímbaro, Eric Nicanor Gaona García; la síndico municipal, Susana Vargas Mendoza; entre otros funcionarios. Su participación refleja el compromiso conjunto de los gobiernos locales con la transparencia y la gestión responsable de los recursos.
Durante el recorrido, se destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los municipios y la ASM para fortalecer los mecanismos de supervisión, fomentar buenas prácticas administrativas y asegurar que los proyectos cumplan con los objetivos establecidos en beneficio de la población.
Con estas acciones, la Auditoría Superior de Michoacán reafirma su compromiso con la prevención de irregularidades y la mejora continua de la gestión pública, contribuyendo al desarrollo ordenado y transparente de las obras que impactan directamente en la calidad de vida de las y los michoacanos.
BCT