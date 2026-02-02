Super Bowl impulsa exportación récord de aguacate michoacano: más de 130 mil toneladas

Morelia, Michoacán (MiMorelia).-El Super Bowl es el evento con mayor impacto para Michoacán, destacó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al precisar que la exportación de aguacate es la de mayor dimensión y que tan solo para la edición LX se estiman más de 130 mil toneladas de envío.

"Siempre es el punto más alto de la venta de aguacate en exportación a Estados Unidos, que es el principal consumidor después de México de aguacate, y pues es muy positivo, son miles y miles de toneladas que se mandan", dijo.

Enfatizó que actualmente se cuenta con un certificado con base en el programa Guardián Forestal, el cual permite garantizar que el aguacate que se consume a nivel nacional y el que se exporta proviene de huertas que no afectan el medio ambiente, además de que cada vez más empresas y empacadoras han adoptado esta estrategia del gobierno estatal e, inclusive, supermercados en Estados Unidos.