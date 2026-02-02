Super Bowl impulsa exportación récord de aguacate michoacano: más de 130 mil toneladas

Morelia, Michoacán (MiMorelia).-El Super Bowl es el evento con mayor impacto para Michoacán, destacó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al precisar que la exportación de aguacate es la de mayor dimensión y que tan solo para la edición LX se estiman más de 130 mil toneladas de envío.
"Siempre es el punto más alto de la venta de aguacate en exportación a Estados Unidos, que es el principal consumidor después de México de aguacate, y pues es muy positivo, son miles y miles de toneladas que se mandan", dijo.
Enfatizó que actualmente se cuenta con un certificado con base en el programa Guardián Forestal, el cual permite garantizar que el aguacate que se consume a nivel nacional y el que se exporta proviene de huertas que no afectan el medio ambiente, además de que cada vez más empresas y empacadoras han adoptado esta estrategia del gobierno estatal e, inclusive, supermercados en Estados Unidos.
En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, indicó que ya se inició la colocación de las 130 mil toneladas de aguacate en Estados Unidos, toda vez que se convierte en uno de los alimentos más consumidos por los estadounidenses, paisanos y connacionales durante la fiesta del Super Bowl.
En cuanto a la indicación geográfica, el secretario recordó que el pasado 23 de octubre se presentó la solicitud por parte de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y que fue el 29 de enero cuando se publicó el periodo de oposición en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que en los siguientes 60 días se enriquezca o se presenten objeciones a esta solicitud.
Comentó que, en caso de aprobarse la indicación geográfica para el aguacate, serán 31 municipios michoacanos los beneficiados con este reconocimiento, además de que dará un valor agregado al comercializar el producto frente a la competencia nacional, así como de Sudamérica y Centroamérica.
"Tiene como objetivo esta figura jurídica-económica de propiedad intelectual brindar protección jurídica al producto, impulsar la trazabilidad y fortalecer la economía", agregó.
SHA