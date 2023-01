Sumarán más investigaciones a denuncias contra administración silvanista, asegura gobernador

Aunque no mencionó el número de denuncias que se tienen actualmente contra la administración estatal, el mandatario estatal recalcó que no se debe hacer un tema mediático, porque en estos casos se requiere tiempo para que se resuelvan las denuncias, pero, sostuvo, que no habrá impunidad.

“Tiempo al tiempo, en materia legal, yo soy abogado, no es un tema mediático, no es un tema de revancha, ni de venganza, es un tema de impunidad, tiene que quedar claro que no habrá impunidad, nada más, tiempo, paciencia. No es ni un tema ni siquiera político, es un tema de aclaración de cuentas”, enfatizó.

AC