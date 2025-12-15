Sumarán órganos autónomos de Michoacán más de 7.6 mmdp para el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mil 624 millones 77 mil 605 pesos, según lo integrado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por el Congreso local durante la madrugada del 8 de diciembre.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Egresos del Estado, los recursos se distribuyen de la siguiente manera:

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH): 4 mil 854 millones 807 mil 507 pesos.

Instituto Electoral de Michoacán (IEM): 481 millones 978 mil 162 pesos.

Tribunal Electoral del Estado: 114 millones 446 mil 329 pesos.

Tribunal de Justicia Administrativa y en Materia de Corrupción: 154 millones 141 mil 193 pesos.

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH): 140 millones 120 mil 528 pesos.

Consejo Económico y Social del Estado: 5 millones 163 mil 876 pesos.

Fiscalía General del Estado (FGE): 1 mil 873 millones 420 mil pesos.

Cabe recordar que el presupuesto total del estado para el ejercicio 2026 será de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, por lo que el 7.07 % se destinará a los órganos autónomos.

Durante 2025, el monto asignado fue de 6 mil 968 millones 771 mil 499 pesos. Las instituciones que recibirán el mayor incremento para 2026 son la UMSNH y la FGE.

El PPEM establece que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), en conjunto con las unidades ejecutoras del gasto, deberá celebrar los convenios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta disposición. La dependencia será responsable de registrar los recursos en sus sistemas contables y presupuestales como comprometidos, devengados, ejercidos y pagados, conforme a las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Una vez entregados los recursos, cada unidad ejecutora asumirá la responsabilidad del ejercicio, uso y destino de los mismos.

mrh