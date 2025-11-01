Suman siete alcaldes asesinados en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos siete presidentes municipales han sido asesinados en Michoacán de 2020 a la fecha. Tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo esta noche, resaltan los antecedentes de violencia contra los munícipes.

Entre las víctimas más recientes se encuentran el alcalde de Uruapan, atacado a balazos durante un evento público en pleno centro de la ciudad; Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, ejecutado el 5 de junio de 2025; y Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, asesinada el 17 de junio.

En junio de 2024, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, fue acribillada apenas unos meses después del homicidio de Guillermo Torres Rojas, edil de Churumuco, ocurrido el 30 de marzo.

A estos hechos se suman los asesinatos de César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, ultimado en marzo de 2022, y Enrique Velázquez Orozco, edil de Contepec, quien fue secuestrado y encontrado sin vida ese mismo año.

En septiembre, la casa de la alcaldesa Diana Caballero fue incendiada en Queréndaro. Se presume que la edil despacha a distancia debido al contexto de violencia en la región.

Semanas después, la alcaldesa de Buenavista, Irma Moreno, fue atacada a balazos en una carretera de Tierra Caliente. Sus escoltas lograron repeler la agresión y poner a salvo a la funcionaria.

Recientemente, la Secretaría de Gobierno de Michoacán señaló que no había casos de amenazas contra alcaldes y, por consecuencia, tampoco operativos de protección.

