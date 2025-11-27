Suman 19.4 mdp en apoyos del Fortapaz para mujeres víctimas de violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 19.4 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) ha destinado el Gobierno de Michoacán durante la presente administración para operar el Programa de Apoyos a Mujeres Egresadas de Refugios, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“En Michoacán, la atención hacia las mujeres es una prioridad, por ello diseñamos este programa que incluye un apoyo de 8 mil pesos mensuales hasta por seis meses, a fin de fomentar su autonomía económica”, refirió el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla explicó que durante este año se han ejercido alrededor de 3 millones de pesos para dar continuidad a los procesos de atención integral para 62 mujeres.

El gobernador detalló que en estos refugios las mujeres que acuden reciben alimentación, asesoría jurídica y atención psicológica.

Manifestó que dicho programa forma parte de una estrategia para restituir los derechos de las mujeres, para que puedan acceder a una vida libre de violencia, además de preservar el bienestar de sus hijas e hijos.

rmr