Suma Movimiento Ciudadano siete aspirantes que no participarán en elecciones por inseguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Movimiento Ciudadano (MC) Michoacán, suman ya siete aspirantes a cargos públicos que decidieron bajarse de la contienda electoral ante el panorama de inseguridad en la entidad, informó el dirigente estatal de ese partido político, Antonio Carreño Sosa.

En entrevista detalló que, antes del homicidio de dos precandidatos en Maravatío, en el partido sólo había tres desistimientos y el número se elevó a siete luego de este hecho, por lo que admitió, lo ocurrido en el municipio del Oriente sí fue factor.

"Eran tres previo al tema de Maravatío, después fueron cuatro más (...) Es un tema que genera duda en la ciudadanía, no todos han sido amenazados, hay un par de actores, en especial mujeres que ante la situación de violencia que se genera en el estado y al no ver respuesta de la autoridad decidieron no participar".

Luego de la reunión entre autoridades y representantes de partidos el pasado jueves 7 de marzo en la Mesa de Gobernabilidad y seguimiento del Proceso Electoral, el dirigente de MC detalló que, en dicho encuentro todos los institutos políticos coincidieron en tener registro de amenazas a sus precandidatos y de aspirantes que se han bajado de las elecciones por inseguridad.