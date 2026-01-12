Sujetos armados interceptan camión nodriza y se llevan vehículo en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Michoacán, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del delito de robo al autotransporte federal.
De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de la empresa de autotransporte Logística Especializada XA Spadi S.A. de C.V. presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado del robo, a mano armada, de un vehículo que era trasladado a bordo de un tractocamión tipo nodriza, con placas del Servicio Público Federal.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Morelia–Salamanca, a la altura del punto conocido como Los Arcos, en el acceso al municipio de Tarímbaro.
La Fiscalía Federal en Michoacán continúa con la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de obtener los datos de prueba necesarios que permitan fincar responsabilidades por este delito.
Asimismo, la Fiscalía recordó que el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC), perteneciente a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, es un mecanismo de atención ciudadana y enlace con las distintas unidades de la FGR.
Para realizar denuncias, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 443 322 5920 y 443 322 5936, o escribir al correo electrónico vua.michoacan@fgr.org.mx.
mrh