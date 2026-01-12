Sujetos armados interceptan camión nodriza y se llevan vehículo en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Michoacán, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del delito de robo al autotransporte federal.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de la empresa de autotransporte Logística Especializada XA Spadi S.A. de C.V. presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado del robo, a mano armada, de un vehículo que era trasladado a bordo de un tractocamión tipo nodriza, con placas del Servicio Público Federal.