Sujetos armados frustran revisión de Profeco en gasolinera de Tepalcatepec, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sujetos armados impidieron una inspección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en una gasolinera ubicada en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán. El hecho derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), que ya inició una investigación.

Según los primeros reportes, inspectores de Profeco acudieron a revisar una estación de servicio cuando fueron interceptados por personas desconocidas que, mediante amenazas, bloquearon el acceso e interrumpieron el procedimiento. Los funcionarios decidieron retirarse y denunciar lo ocurrido ante las autoridades federales.

La Fiscalía en Michoacán ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del delito de obstrucción de servicios públicos. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad de los agresores ni el estatus legal de la estación de gasolina involucrada.

Cualquier ciudadano que desee aportar información puede comunicarse con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (Cedac) de la FGR a través del correo vua.michoacan@fgr.org.mx o los teléfonos 443 322 5920 y 443 322 5936.

rmr