Sujeto irrumpe en iglesia de Chavinda y destruye imágenes religiosas [VIDEO]

Chavinda, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tipo fuera de si irrumpió en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona Centro del municipio de Chavinda, donde arremetió en contra de bancas, imágenes religiosas y diversos objetos. Momentos después fue detenido por la policía.

Al respecto se pudo conocer que este viernes el recinto religioso se encontraba abierto con normalidad, cuando se comenzaron a escuchar gritos y cosas rompiéndose, por lo que feligreses y gente que estaba en un tianguis cercano se aproximaron.

Encontrando destrozada la imagen de la Virgen, así como un Cristo, las bancas arrumbadas y múltiples afectaciones dentro del templo. El presunto responsable fue asegurado por la policía local.