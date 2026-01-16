Sujeto irrumpe en iglesia de Chavinda y destruye imágenes religiosas [VIDEO]

Chavinda, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tipo fuera de si irrumpió en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona Centro del municipio de Chavinda, donde arremetió en contra de bancas, imágenes religiosas y diversos objetos. Momentos después fue detenido por la policía.
Al respecto se pudo conocer que este viernes el recinto religioso se encontraba abierto con normalidad, cuando se comenzaron a escuchar gritos y cosas rompiéndose, por lo que feligreses y gente que estaba en un tianguis cercano se aproximaron.
Encontrando destrozada la imagen de la Virgen, así como un Cristo, las bancas arrumbadas y múltiples afectaciones dentro del templo. El presunto responsable fue asegurado por la policía local.
De forma extraoficial se mencionó que el violento sujeto presuntamente padece de sus facultades mentales. Se espera que el sacerdote encargado acuda ante las autoridades competentes para interponer la correspondiente denuncia.
