Sugieren ponerle número de placa a cascos y regular venta de motos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la frecuencia con la que se utilizan las motocicletas para cometer delitos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, sugirió que en Michoacán se establezca un mecanismo que regule la venta de motos y requisitos para su uso, como que en el casco se use el número de placa para identificar si alguna persona comete un acto ilícito.

“Yo hago este llamado, que se atienda con sentido común para venta de motocicletas, que no sea a cualquier persona, que haya una requisitación para vender motocicletas. Eso lo pondrían las áreas involucradas; desde el punto de vista comercial, por lo menos que tengan un modo honesto de vivir, que tengan una licencia previa, es decir, puede haber muchos requisitos para poner un freno a esta venta desmedida de motocicletas, que lo compran cualquier ciudadano para cometer actos delictivos”, expuso.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal ejemplificó que en un operativo desplegado en Zamora en un solo día se recogieron 85 motocicletas irregulares “85 instrumentos para el acto delictivo, pero si nosotros seguimos actuando en eso y se siguen vendiendo motocicletas, cuándo vamos a acabar”.

El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que incluso el uso de casco debe ser un requisito obligatorio, pero además se debe establecer que en el mismo porten el número de placa de la motocicleta y que coincida.

“Los delincuentes no traen casco, no hay quien los controle, por eso son los operativos pero el estado de fuerza de tránsito no alcanza a cubrir eso, porque yo puedo recoger 85, pero si se venden 300 en un día, cuándo voy a terminar”, cuestionó.

Dijo que entre las principales irregularidades de las motocicletas es que cuando se adquieren no van a la Dirección de Tránsito a registrarlas, por lo que muchas no traen la placa correspondiente, para lo que se han establecido diferentes operativos en Morelia para la revisión de las mismas.

“Se establece un operativo para recoger motocicletas que de forma irregular transiten, porque sabemos que las motocicletas son empleadas para muchos actos delictivos, aquí yo quisiera plantear la necesidad de que se regule la venta de motocicletas, porque parece que a los vendedores lo que más le interesa es venderla, no importando a quién lo hagan”, sostuvo.

RYE