Sucesor de Carlos Manzo debe ser del Movimiento del Sombrero: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La o el sucesor de Carlos Manzo en Uruapan debe ser nombrado desde las bases e integrantes del Movimiento del Sombrero, resaltó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

En conferencia de prensa, enfatizó que al interior del movimiento hay hombres y mujeres valientes que pueden seguir el legado que dejó Carlos Manzo.