Sucesor de Carlos Manzo debe ser del Movimiento del Sombrero: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La o el sucesor de Carlos Manzo en Uruapan debe ser nombrado desde las bases e integrantes del Movimiento del Sombrero, resaltó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.
En conferencia de prensa, enfatizó que al interior del movimiento hay hombres y mujeres valientes que pueden seguir el legado que dejó Carlos Manzo.
“Tiene que ser alguien del Movimiento del Sombrero; conozco a varios cercanos y con quien se sentiría como si siguiera él. Hay zopilotes queriendo sacar provecho de la desgracia, pero tal vez su esposa Grecia o el esposo de la diputada federal Lupita”, dijo.
A través de las redes sociales se ha impulsado el nombre de Grecia Quiroz para ocupar el cargo de su esposo, Carlos Manzo. Hoy, la síndica Hilda Flor del Campo Maldonado es quien está como encargada de Despacho hasta que el Congreso haga la designación correspondiente.
En ese tenor, Valencia Reyes dijo que al llegar la solicitud de ausencia definitiva del presidente municipal por parte de Cabildo, los diputados deben trabajar a la brevedad y no anteponer los intereses partidistas, sino realmente respetar la determinación de los integrantes del Movimiento del Sombrero.
BCT