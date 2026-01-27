‘Su legado permanecerá’: Ayuntamiento de Taretan lamenta fallecimiento de su alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con profundo pesar, el H. Ayuntamiento de Taretan informó este martes sobre el fallecimiento del presidente municipal, Francisco Venera García, quien encabezaba el Gobierno Municipal 2024-2027.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, las autoridades municipales expresaron sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos del edil. “Hoy nuestro municipio atraviesa un momento de profundo dolor y respeto”, se lee en el mensaje institucional.