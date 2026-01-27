‘Su legado permanecerá’: Ayuntamiento de Taretan lamenta fallecimiento de su alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con profundo pesar, el H. Ayuntamiento de Taretan informó este martes sobre el fallecimiento del presidente municipal, Francisco Venera García, quien encabezaba el Gobierno Municipal 2024-2027.
A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, las autoridades municipales expresaron sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos del edil. “Hoy nuestro municipio atraviesa un momento de profundo dolor y respeto”, se lee en el mensaje institucional.
“Su legado de trabajo, dedicación y amor por Taretan permanecerá en la memoria de nuestra comunidad”, añadió el Ayuntamiento.
De acuerdo con los primeros reportes, el edil enfrentaba una enfermedad que derivó en una complicación hepática, lo que provocó un deterioro progresivo de su estado de salud en los últimos días. Debido a la gravedad del padecimiento, fue trasladado a un hospital de Uruapan, donde permaneció bajo atención médica especializada hasta que se confirmó su deceso.
SHA