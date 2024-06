Staspe presiona a Gobierno del Estado reteniendo herramientas para desazolve del Lago de Pátzcuaro

Antonio Ferreyra instruyó la retención los vehículos en los que se transportaba el material que sería entregado más tarde a los isleños: “de aquí ya no se van a mover las camionetas, no vamos a dejar que suban herramienta a ningún lado, para que compañeros, nos apoyen, no vamos a dejar ya mover las camionetas; las camionetas ya quedan en resguardo de nosotros, de quien sean, no me importa. Que le informen al gobernador que nos solucione el tema de Rosendo Caro y dejamos que se mueva todo, si no, no vamos a dejar que se mueva nada”.

En una discusión entre sindicalizados del Staspe y comuneros, misma que quedó documentada en la transmisión que duró poco más de 12 minutos, repetían en diversas ocasiones “respeten nuestra lucha”, “no nos vamos a quedar las herramientas”, “que venga el gobernador para solucionar el problema”, “a nosotros nos tienen sin herramienta”, “es para ustedes mismos el apoyo”; y previo a que finalizaran el vídeo en vivo, se logra escuchar a Ferreyra Piñón solicitar una lancha para lograr alcanzar al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y dar inicio con el plan que los llevó a reunirse en el municipio de Pátzcuaro.

