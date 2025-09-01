STASPE no ha hecho emplazamiento a huelga porque se han cumplido sus demandas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el dirigente del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, diera a conocer que tienen programado un emplazamiento a huelga el 15 de septiembre porque el Gobierno del Estado no ha cumplido su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que se les han cumplido las demandas a los sindicalizados, principalmente en la entrega de uniformes.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal mencionó que incluso tienen conocimiento de que el propio STASPE pospuso un emplazamiento a huelga que tenían programado inicialmente para el mes de agosto.

Consideró que no se ha hecho emplazamiento a esta huelga porque se han entregado los uniformes en tiempo y forma, que es la principal petición del STASPE.

“No han hecho el emplazamiento, yo creo porque saben que hemos cumplido con esa demanda de los trabajadores”, sostuvo.

Anteriormente, en entrevista con MIMORELIA.COM, el dirigente del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, mencionó que son solo entre 400 y 500 trabajadores del interior del estado a los que no se les han entregado los uniformes, de dependencias como centros de readaptación social, Satmich y Registro Civil, por mencionar algunas.

El secretario general del STASPE mencionó que son solo entre 400 y 500 trabajadores del interior del estado a los que no se les han entregado los uniformes, de dependencias como centros de readaptación social, Satmich y Registro Civil, por mencionar algunas.

En esa ocasión, dijo que el argumento que les han dado en el Gobierno estatal es que hicieron tarde el proceso para solicitar los uniformes.

rmr