Michoacán

STASPE iniciaría huelga el 15 de septiembre, por falta de entrega de uniformes

El dirigente sindical compartió que hasta el momento el gobierno del estado no ha tenido acercamientos para resolver el tema
STASPE iniciaría huelga el 15 de septiembre, por falta de entrega de uniformes
ESPECIAL
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de entrega de uniformes de 2024 y lo que va de 2025, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) tiene previsto un emplazamiento a huelga el próximo 15 de septiembre, en caso de que el Gobierno del Estado no cumpla con su parte, anunció el secretario general, Antonio Ferreyra Piñón.

En entrevista telefónica con MiMorelia.com, el dirigente sindical compartió que en el mes de julio, en la Asamblea General, se acordó presentar un emplazamiento por incumplimiento del Gobierno del Estado con el STASPE, específicamente la no entrega de uniformes, que están en las condiciones generales de trabajo.

Puntualizó que el estallamiento estaba planeado originalmente para el 19 de agosto, pero se hizo una prórroga hasta el 15 de septiembre, para ver si en ese periodo el gobierno del estado cumple con la parte.

Aseguró que no ha habido acercamientos o reuniones previas con las autoridades estatales y esperan que sea en la reunión de avenimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, programada para el 8 de septiembre, donde se pueda lograr un acuerdo.

Sostuvo que, pese a que no se les ha buscado por parte del gobierno, el sindicato, de buena fe, realizó el aplazamiento del estallamiento de huelga.

El secretario general del STASPE mencionó que son entre 400 y 500 trabajadores del interior del estado a los que no se les ha entregado el uniforme, de dependencias como centros de readaptación social, Satmich y Registro Civil, por mencionar algunas.

Dijo que el argumento que les han dado en el gobierno estatal es que hicieron tarde el proceso para solicitar los uniformes.

Te puede interesar:
STASPE y Pasalagua insisten en frenar el progreso de Michoacán: Jesús Mora
STASPE iniciaría huelga el 15 de septiembre, por falta de entrega de uniformes

RPO

Huelga
STASPE
Entrega de uniformes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com