STASPE iniciaría huelga el 15 de septiembre, por falta de entrega de uniformes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de entrega de uniformes de 2024 y lo que va de 2025, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) tiene previsto un emplazamiento a huelga el próximo 15 de septiembre, en caso de que el Gobierno del Estado no cumpla con su parte, anunció el secretario general, Antonio Ferreyra Piñón.
En entrevista telefónica con MiMorelia.com, el dirigente sindical compartió que en el mes de julio, en la Asamblea General, se acordó presentar un emplazamiento por incumplimiento del Gobierno del Estado con el STASPE, específicamente la no entrega de uniformes, que están en las condiciones generales de trabajo.
Aseguró que no ha habido acercamientos o reuniones previas con las autoridades estatales y esperan que sea en la reunión de avenimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, programada para el 8 de septiembre, donde se pueda lograr un acuerdo.
Sostuvo que, pese a que no se les ha buscado por parte del gobierno, el sindicato, de buena fe, realizó el aplazamiento del estallamiento de huelga.
El secretario general del STASPE mencionó que son entre 400 y 500 trabajadores del interior del estado a los que no se les ha entregado el uniforme, de dependencias como centros de readaptación social, Satmich y Registro Civil, por mencionar algunas.
Dijo que el argumento que les han dado en el gobierno estatal es que hicieron tarde el proceso para solicitar los uniformes.
RPO