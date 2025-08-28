STASPE iniciaría huelga el 15 de septiembre, por falta de entrega de uniformes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de entrega de uniformes de 2024 y lo que va de 2025, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) tiene previsto un emplazamiento a huelga el próximo 15 de septiembre, en caso de que el Gobierno del Estado no cumpla con su parte, anunció el secretario general, Antonio Ferreyra Piñón.

En entrevista telefónica con MiMorelia.com, el dirigente sindical compartió que en el mes de julio, en la Asamblea General, se acordó presentar un emplazamiento por incumplimiento del Gobierno del Estado con el STASPE, específicamente la no entrega de uniformes, que están en las condiciones generales de trabajo.