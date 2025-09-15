STASPE desiste de huelga; Gobierno reconoce voluntad de diálogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) desistió del emplazamiento a huelga previsto para este 15 de septiembre, privilegiando la estabilidad laboral y el diálogo con el Gobierno del Estado.

En breve entrevista el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció la decisión del sindicato y destacó que este gesto reafirma la disposición de ambas partes para alcanzar acuerdos sin afectar a la ciudadanía.

“Valoramos la voluntad del STASPE de mantener abierto el diálogo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nos ha instruido a trabajar siempre con apertura y sensibilidad, priorizando la estabilidad y el fortalecimiento institucional”, señaló.

Con esta resolución, la administración estatal continúa de manera normal sus actividades sin que se tengan afectaciones a las y los usuarios de los distintos programas y servicios del Gobierno de Michoacán.

