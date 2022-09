STASPE cierra todas las dependencias de gobierno en Michoacán

El líder sindical mencionó que en las mesas de negociación con el Ejecutivo se han propuesto varios espacios para instalar ahí las salas de conciliación; inmuebles como el Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO), Palacio Clavijero, el antiguo y el nuevo recinto ferial, sin embargo, mencionó, no hay disposición del gobierno para habilitar otros edificios, pese a la disposición de 8.5 millones de pesos para la infraestructura de los centros de conciliación.

"Gobierno del estado tiene muchas opciones, nos habían propuesto rentar pero después nos dijeron que el gobernador había dicho que ya no se rentara, pero contradictorio a lo que dicen, acaban de rentar una casa a unos pasos de Secretaría de Finanzas para la Comisión de Gasto y Financiamiento que casi no tiene movimiento y para eso sí hubo la manera de rentar, cuando los centros de conciliación tienen un presupuesto autorizado por la Federación de 21 millones de pesos, de los cuales cerca de 8.5 millones están asignados a construcción, adecuación o modificación de espacios. No sabemos qué va a pasar", declaró.

Por el momento, la avenida Lázaro Cárdenas en Morelia se encuentra bloqueada de forma intermitente y todas las oficinas cerradas, acciones que el STASPE mantendrá hasta las 22:00 horas de este jueves, con la advertencia de extenderse más días si no hay respuesta del Ejecutivo.

RYE