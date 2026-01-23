SSPC y FGR sostienen reunión de alto nivel con el director del FBI para fortalecer la coordinación bilateral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado del mecanismo de entendimiento alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos y los acuerdos de cooperación internacional, el 22 de enero se recibió la visita del Director del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau ofInvestigation – FBI), Kash Patel.

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otra con la Fiscalía General de la República (FGR).