SSP y Tribunal Anticorrupción, por la cultura de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En días recientes, y con fin de estrechar lazos institucionales en favor de la cultura de los derechos humanos y de la igualdad de género en el ámbito de la administración pública, la magistrada presidenta del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), Lizett Puebla Solórzano, se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado, Juan Carlos Oseguera Cortés.
Esta reunión se llevó a cabo en la sede de la SSP, en Morelia, donde también acudió la magistrada Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala y quien dirige la Comisión para la Igualdad de Género en el TAAM.
“Agradecemos la apertura del secretario Juan Carlos Oseguera para realizar este primer encuentro”, destacó la magistrada presidenta tras la reunión, donde se expusieron temas de interés común entre ambas entidades públicas, tales como los aspectos administrativos de la contratación de policías en el estado, y el interés mutuo por aplicar la perspectiva de género en dichos procesos.
En esta ocasión, el secretario de Seguridad Pública recibió, de manos de la magistrada Peña Reyes, un impreso de la revista “Justicia y Género”, que produce este órgano de justicia.
BCT