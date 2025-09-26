SSP y Tribunal Anticorrupción, por la cultura de derechos humanos

Esta reunión se llevó a cabo en la sede de la SSP, en Morelia, donde también acudió la magistrada Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala y quien dirige la Comisión para la Igualdad de Género en el TAAM.

“Agradecemos la apertura del secretario Juan Carlos Oseguera para realizar este primer encuentro”, destacó la magistrada presidenta tras la reunión, donde se expusieron temas de interés común entre ambas entidades públicas, tales como los aspectos administrativos de la contratación de policías en el estado, y el interés mutuo por aplicar la perspectiva de género en dichos procesos.