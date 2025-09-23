SSP y la Iglesia católica fortalecen lazos para la construcción de la paz en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro con diversas autoridades eclesiásticas de la entidad, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, dio a conocer las acciones preventivas y operativas que el Gobierno del Estado a través de la Guardia Civil realizan en las diferentes regiones del territorio michoacano.

En el encuentro donde también estuvieron presentes el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, el arzobispo coadjutor, José Armando Álvarez, así como obispos de Tacámbaro, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas; Oseguera Cortés presentó un plan de trabajo donde resaltan acciones conjuntas encaminadas a prevalecer la paz pública de la sociedad michoacana.