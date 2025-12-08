Michoacán

SSP y fuerzas federales refuerzan seguridad en límites de Michoacán y Colima

Guardia Civil, Defensa y GN mantienen punto de inspección en el crucero Boca de Apiza
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), mantiene operativos estratégicos en la zona del crucero Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y disuadir actividades ilícitas en los límites con el estado de Colima.

Personal de la Guardia Civil trabaja de manera conjunta con elementos del 65 Batallón de Infantería y del 25 Batallón de la Guardia Nacional en la instalación y operación de un Punto de Inspección y Control destinado a supervisar el tránsito vehicular y fortalecer la seguridad en esta región prioritaria.

Asimismo, con apoyo de maquinaria pesada se realizan trabajos de ampliación de carriles para mejorar el flujo vehicular y garantizar revisiones más seguras y eficientes dentro del operativo.

