SSP y fuerzas federales refuerzan seguridad en límites de Michoacán y Colima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), mantiene operativos estratégicos en la zona del crucero Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y disuadir actividades ilícitas en los límites con el estado de Colima.