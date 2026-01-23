SSP y FGE aseguran 19 inmuebles de “El Botox” en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en la localidad de Cenobio Moreno, en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”.

En el despliegue, donde también participaron las secretarías de la Se localizó droga, cartuchos y equipos de radiocomunicación (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación.

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido ayer en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.

La SSP refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las instituciones a fin de contribuir al combate a la delincuencia, siempre con respeto al debido proceso.