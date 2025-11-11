SSP y FBI dan inicio a capacitación en manejo de artefactos explosivos

Durante dos semanas, agentes del FBI y de la Guardia Civil brindarán conocimientos teórico prácticos sobre el uso de drones, antidrones y desactivación de explosivos. Es de resaltar que en estas jornadas de aprendizaje y dominio de la materia también participan elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina), y de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El esquema de capacitación incluye labores prácticas en campo, donde los instructores demostrarán los métodos más recientes de desactivación de artefactos explosivos. Los participantes adquirirán destrezas en el empleo correcto de las herramientas de localización y neutralización de estos dispositivos.