SSP y Embajada de Estados Unidos colaboran en capacitación para manejo de explosivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) concluyeron una capacitación en el combate de artefactos explosivos improvisados. El curso, impartido por personal de la Embajada de Estados Unidos en México, busca reforzar los conocimientos y habilidades de los elementos en la entidad.

Del 18 al 22 de agosto, especialistas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada Norteamericana; capacitaron a los elementos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil para mejorar sus labores preventivas en la localización y desactivación de estos dispositivos, así como para las pesquisas posteriores.