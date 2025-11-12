SSP y Defensa recuperan casi 400 computadoras reportadas como robadas en Arteaga

Arteaga, Michoacán (MiMorelia.com).- La Operación Paricutín permitió efectuar una labor interinstitucional coordinada entre las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en la cual se recuperaron 398 computadoras nuevas que habían sido robadas en el municipio de Arteaga.

Los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano encontraron los equipos de la marca Lenovo, al realizar patrullajes de prevención del delito en la localidad La Vinta. Los dispositivos se encontraban escondidos entre la maleza, mismos que habían sido sustraídas horas antes de un vagón del tren.

Por lo anterior, fueron resguardados por el personal policial y castrense para posteriormente realizar su puesta a disposición ante las autoridades competentes.