SSP y Defensa detienen a venezolano con fusil y droga en Apatzingán
Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).-Como resultado del reforzamiento operativo establecido en el municipio de Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana en posesión de un arma y droga.
Durante labores de prevención y vigilancia en la localidad de Loma de Los Hoyos, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano realizaron el aseguramiento. El hecho se llevó a cabo en un camino de terracería de la demarcación.
Al ahora indiciado le decomisaron un arma de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 150 cartuchos útiles, seis cargadores y tres envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana.
Por lo anterior, el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente; mientras que los efectivos policiales y militares continúan con sus tareas operativas en el área, a fin de inhibir conductas ilícitas.
mrh