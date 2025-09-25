SSP y Defensa detienen a venezolano con fusil y droga en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).-Como resultado del reforzamiento operativo establecido en el municipio de Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana en posesión de un arma y droga.

Durante labores de prevención y vigilancia en la localidad de Loma de Los Hoyos, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano realizaron el aseguramiento. El hecho se llevó a cabo en un camino de terracería de la demarcación.