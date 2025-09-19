SSP y Defensa detienen a hombre con armamento en Operación Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de la Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre con armamento en la localidad La Huerta.

En estrecha coordinación, la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal lograron detener a un hombre a quien le aseguraron un fusil calibre .223 milímetros con tres cargadores y 89 municiones, durante patrullajes en una brecha de terracería en la citada localidad.