SSP y Defensa desactivan 4 explosivos improvisados en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro artefactos explosivos fueron desactivados por agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), durante un operativo interinstitucional desarrollado en el municipio de Buenavista, en seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Los dispositivos de fabricación improvisada fueron detectados en la localidad de Tescalame y su activación dependía de un sistema de iniciación mediante mando y control.
Cada uno de los artefactos tenía un peso aproximado de entre 500 gramos y hasta 2.5 kilos.
Con la implementación del protocolo de seguridad perimetral se deshabilitaron los explosivos mediante una carga hueca controlada. Tras su desactivación a cargo del personal militar, estos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
