SSP y Defensa desactivan 4 explosivos improvisados en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro artefactos explosivos fueron desactivados por agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), durante un operativo interinstitucional desarrollado en el municipio de Buenavista, en seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Los dispositivos de fabricación improvisada fueron detectados en la localidad de Tescalame y su activación dependía de un sistema de iniciación mediante mando y control.

Cada uno de los artefactos tenía un peso aproximado de entre 500 gramos y hasta 2.5 kilos.