SSP y Defensa aseguran vehículo y tres armas largas en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron armamento y un vehículo, producto del reforzamiento operativo realizado en el municipio de Buenavista.

Los trabajos preventivos efectuados por los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano derivaron en el hallazgo de tres armas largas de distintos calibres, mil 145 cartuchos útiles, cuatro cargadores y una motocicleta marca Honda en aparente estado de abandono, en la localidad de Ojo de Agua de esta demarcación.