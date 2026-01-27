SSP separa a 9 policías por extorsión en Michoacán; promete "limpieza total" en la corporación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encuentra en una campaña de "limpieza total" para depurar a los elementos que hayan cometido algún agravio contra la población; en dos casos que se han registrado desde noviembre a la fecha, han sido separados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado a 9 policías.
El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, refirió que en un evento se separó a 4 elementos del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) por actos de corrupción y, el segundo evento, fueron 5 elementos sin especificar la corporación adscrita; en el último caso, la detención se hizo de manera coordinada con la Policía Morelia y la Fiscalía General del Estado, donde se pusieron a disposición.
"Estamos en un tema de cero tolerancia a la corrupción y estaremos dándole seguimiento a cada caso que nos den seguimiento; no se va a quedar impune", puntualizó.
En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puntualizó que en semanas pasadas se firmó el decreto para eliminar las multas en Michoacán, por lo que pidió a la población no dejarse engañar y que tengan la certeza de que en esta administración se hará una "limpieza total" en la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que las tareas en que deben enfocarse son en materia de seguridad y no administrativas, como multar a los ciudadanos.
"El mensaje a la población es que no se deben engañar, no los pueden multar, no los pueden amedrentar y, bueno, si se da un caso de cohecho, pues que lo denuncien, porque estamos decididos a cero impunidad y eliminar la corrupción que puede existir en los cuerpos policiales", subrayó.
Es de mencionar que la Guardia Civil tiene un aproximado de seis elementos; para poner alguna denuncia por cualquier irregularidad por parte de los policías está el número 089 y la Unidad de Asuntos Internos.
rmr