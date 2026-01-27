SSP separa a 9 policías por extorsión en Michoacán; promete "limpieza total" en la corporación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encuentra en una campaña de "limpieza total" para depurar a los elementos que hayan cometido algún agravio contra la población; en dos casos que se han registrado desde noviembre a la fecha, han sido separados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado a 9 policías.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, refirió que en un evento se separó a 4 elementos del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) por actos de corrupción y, el segundo evento, fueron 5 elementos sin especificar la corporación adscrita; en el último caso, la detención se hizo de manera coordinada con la Policía Morelia y la Fiscalía General del Estado, donde se pusieron a disposición.

"Estamos en un tema de cero tolerancia a la corrupción y estaremos dándole seguimiento a cada caso que nos den seguimiento; no se va a quedar impune", puntualizó.