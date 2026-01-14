SSP reporta baja histórica en delitos patrimoniales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó una disminución en los delitos patrimoniales en Michoacán. Al cierre de 2025, el robo a negocio, de vehículo y a transportista presentaron reducciones significativas, tanto en la comparativa anual respecto a 2024 como en el registro histórico acumulado desde octubre de 2021.

En el caso del robo a negocio, durante diciembre de 2025 se reportaron 60 carpetas de investigación, frente a 69 registradas en diciembre de 2024, lo que representa una reducción del 13.04 por ciento. En el comparativo de largo plazo, este delito pasó de 73 casos en octubre de 2021 a 60 en diciembre de 2025, una baja del 17.80 por ciento.

Respecto al robo de vehículo, las cifras indican que en diciembre del año pasado se contabilizaron 266 casos, contra 338 en el mismo mes de 2024, lo que representa una disminución del 21.30 por ciento, con 72 casos menos. Mientras que en octubre de 2021 se registraron 347, es decir, hubo una reducción del 23.34 por ciento, equivalente a 81 carpetas menos, respecto al año anterior.

En cuanto al robo a transportista, los datos muestran una de las reducciones más relevantes. En diciembre de 2025 se registraron 36 casos, frente a 61 en diciembre de 2024, lo que representa una disminución del 40.98 por ciento, con 25 casos menos. En el comparativo de largo plazo, este delito pasó de 113 casos en octubre de 2021 a 36 en diciembre de 2025, lo que equivale a una reducción del 68.14 por ciento, es decir, 77 casos menos.