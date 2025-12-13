SSP refuerza vigilancia en Zamora y Jacona con 31 agentes motorizados

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y autoridades de los tres órdenes de gobierno incrementaron la operatividad en los municipios de Zamora y Jacona, al sumar un equipo motorizado conformado por 31 agentes policiales.

Como parte del Plan Paricutín, mandos y autoridades de la Guardia Civil (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales participaron en el despliegue realizado en puntos estratégicos para fortalecer la vigilancia y prevenir delitos como el homicidio doloso y el robo en zonas bancarias y comerciales.