SSP reforzará protocolos de actuación para respetar labor de reporteros: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzar los protocolos de actuación y poner en marcha un programa de capacitación en derechos humanos, uso de la fuerza y respeto a la labor periodística.

El anuncio se da luego de las agresiones registradas el pasado 15 de noviembre en el Centro de Morelia, al finalizar una manifestación convocada por la llamada Generación Z. Durante los hechos, elementos de seguridad agredieron a al menos cinco reporteros y reporteras que realizaban la cobertura del evento.

“Mi gobierno no promueve ni tolera ningún tipo de violencia (...) Reitero mi rechazo total y mi solidaridad con los medios de comunicación”, expresó.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal enfatizó que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos máximos y no negociables.

Añadió que instruyó la apertura de procedimientos administrativos y la separación del cargo de los elementos involucrados en las agresiones contra periodistas. También solicitó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realice las diligencias correspondientes.

“Los periodistas tienen respeto y respaldo, y actuaré con firmeza”, añadió el jefe del Ejecutivo estatal.

Cabe señalar que el mismo 15 de noviembre, la SSP anunció que únicamente uno de los elementos fue separado del cargo, a pesar de que varios uniformados participaron en los hechos.

mrh