SSP recibe dos nuevas ambulancias para brindar atención de urgencias médicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió dos nuevas ambulancias de urgencias avanzadas y cuidados intensivos. Las unidades, entregadas al secretario Juan Carlos Oseguera Cortés, permitirán optimizar la operatividad de la institución para brindar apoyo oportuno ante cualquier emergencia.

A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el director Christian Omar García Escobedo, realizó la entrega de dos unidades totalmente equipadas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013; equipadas con ventilador, desfibrilador, bomba de infusión, monitor multiparamétrico, entre otros instrumentos.

Una de ellas se integrará a la operación del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público para colaborar ante cualquier emergencia que se pueda suscitar durante alguna acción policial para las y los agentes de la Guardia Civil. La otra formará parte de la Dirección de Servicios Aéreos para coadyuvar al traslado de pacientes de gravedad que en primer momento son transportados por medio de las ambulancias aéreas.