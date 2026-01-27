SSP pone a disposición a nueve policías por denuncias ciudadanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán activó una política de limpieza interna en sus corporaciones de seguridad, luego de que nueve elementos de la Guardia Civil fueran puestos a disposición de la Fiscalía por presuntos actos de abuso de autoridad y corrupción.

La información fue dada a conocer en rueda de prensa por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien explicó que estas acciones se enmarcan en la reciente eliminación de las multas de tránsito en la entidad, medida que busca frenar prácticas de intimidación, extorsión o cohecho contra la ciudadanía.

El mandatario estatal subrayó que el combate a la corrupción policial será permanente y sin excepciones, e hizo un llamado a la población para denunciar cualquier abuso por parte de elementos en funciones.