SSP pone a disposición a nueve policías por denuncias ciudadanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán activó una política de limpieza interna en sus corporaciones de seguridad, luego de que nueve elementos de la Guardia Civil fueran puestos a disposición de la Fiscalía por presuntos actos de abuso de autoridad y corrupción.
La información fue dada a conocer en rueda de prensa por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien explicó que estas acciones se enmarcan en la reciente eliminación de las multas de tránsito en la entidad, medida que busca frenar prácticas de intimidación, extorsión o cohecho contra la ciudadanía.
El mandatario estatal subrayó que el combate a la corrupción policial será permanente y sin excepciones, e hizo un llamado a la población para denunciar cualquier abuso por parte de elementos en funciones.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los primeros casos se hicieron públicos en diciembre, cuando cuatro elementos fueron presentados ante la autoridad tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales oficiales. Posteriormente, en enero, se reportó un segundo evento que derivó en la puesta a disposición de cinco elementos más.
La SSP precisó que todos los casos fueron atendidos de manera inmediata y con apego al debido proceso, como parte de una estrategia de cero tolerancia a la corrupción y de fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
Desde el gobierno estatal se reiteró que la depuración policial es una política permanente y que ningún elemento será protegido o encubierto, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y consolidar una corporación enfocada exclusivamente en tareas de seguridad pública.
