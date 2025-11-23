SSP Michoacán y Fiscalía de Colima rescatan a tres víctimas de secuestro y detienen a una persona, en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una acción operativa encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP Michoacán) y la Fiscalía General del Estado de Colima, se logró el rescate de tres víctimas de secuestro: una mujer en gestación, su hijo de dos años, y la pareja de la agraviada, un joven de 21 años. En acción diversa se detuvo a Gerardo Jonathan “N”, probable responsable de los delitos de cohecho y extorsión.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el pasado 20 de noviembre, la excuñada de la agraviada, junto con su hermano, comenzó a recibir diversas llamadas en las que se enviaron inicialmente fotografías del domicilio de la víctima, ubicado en Uruapan, y se exigió una suma de 140 mil pesos.

Posteriormente, los agresores enviaron un video en el que se observaban a las víctimas junto a un hombre que afirmaba tenerlas privadas de la libertad, elevando la exigencia económica a 250 mil pesos, que debían ser entregados en la Central Camionera de Uruapan.

Con base en los actos de investigación y labores de inteligencia, la FGE logró identificar el lugar donde las víctimas eran mantenidas en cautiverio en Uruapan. Derivado de ello, se implementó un operativo conjunto que permitió garantizar la liberación de las víctimas y resguardar su integridad.

Gerardo Jonathan “N” fue detenido en el marco de la investigación por extorsión, tras obtenerse información que permitió ubicar a las víctimas. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica conforme a derecho.

