SSP Michoacán reporta más de 3 mil detenidos durante 2025

De acuerdo con el balance presentado por la dependencia estatal, 361 de las personas detenidas estarían presuntamente vinculadas a grupos delictivos, por lo que fueron consideradas objetivos prioritarios en materia de seguridad.

Asimismo, la SSP señaló que 10 mil 592 personas fueron remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa por la comisión de diversas faltas administrativas durante el mismo periodo.