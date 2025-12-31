SSP Michoacán reporta más de 3 mil detenidos durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que durante 2025 fueron aseguradas 3 mil 028 personas como resultado de las labores operativas y de inteligencia realizadas por la Guardia Civil, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con el balance presentado por la dependencia estatal, 361 de las personas detenidas estarían presuntamente vinculadas a grupos delictivos, por lo que fueron consideradas objetivos prioritarios en materia de seguridad.
Asimismo, la SSP señaló que 10 mil 592 personas fueron remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa por la comisión de diversas faltas administrativas durante el mismo periodo.
La corporación destacó que estos resultados derivan del trabajo coordinado en tareas de prevención, vigilancia, investigación e inteligencia en distintos municipios de la entidad.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública adelantó que para 2026 se redoblarán los esfuerzos en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección de la ciudadanía y el bienestar de las familias michoacanas.
BCT