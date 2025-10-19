SSP Michoacán gana torneo nacional de fútbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) se coronó campeona nacional de la Copa Oxxo de fútbol, tras vencer en el torneo celebrado en Monterrey, Nuevo León, en el que participaron al menos 104 equipos de todo el país.

Un equipo integrado por agentes estatales de las distintas áreas adscritas a la Guardia Civil demostró en la cancha la capacidad, el talento y la disciplina para ganar este premio deportivo.

Los representantes de Michoacán culminaron su participación al llegar a la última fase, tras competir contra los estados de Nuevo León, Campeche, CDMX, San Luís Potosí, Jalisco, Tijuana y Chihuahua; donde finalmente obtuvieron el primer lugar en dicho torneo.

La SSP Michoacán celebra con orgullo este triunfo y felicita a todos y cada uno de los participantes, a su vez que ratifica su compromiso de continuar vigilantes de la seguridad social.

