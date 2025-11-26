Michoacán

SSP Michoacán abre convocatoria para puestos de alto mando policial

SSP Michoacán abre convocatoria para puestos de alto mando policial
ESPECIAL
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abre una convocatoria para seleccionar los perfiles idóneos y mejor cualificados que ocuparán altos mandos dentro de la institución. El proceso incluye la designación de Comisarías Regionales, Coordinaciones de Agrupamientos y de Seguridad Vial, además de once jefaturas especializadas, entre ellas: Agrupamiento Canino y Equino, Ciclista, Lacustre, de Proximidad Social, Forestal y Ambiental, de Ordenamientos Judiciales, de Restablecimiento del Orden Público, Turístico, de Búsqueda de Personas, Táctico Operativo y de Protección.

El proceso de selección se realizará a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), lo que garantizará una evaluación totalmente legítima y transparente, donde se tomará en cuenta la preparación y los conocimientos que los elementos policiales tengan al momento de realizar las diversas pruebas y diagnósticos.

Esta acción es un reflejo del compromiso que la SSP tiene con la sociedad y la misma institución, a favor de fortalecer la estructura policial y continuar con la obtención de resultados favorables en materia de seguridad para beneficio de la ciudadanía.

El periodo de registro estará disponible a partir del 27 de noviembre y cerrará el 5 de diciembre de 2025. Para consultar los requisitos y la documentación necesaria, se invita a los interesados a visitar facebook.com/SeguridadPublicaMich

Te puede interesar:
Rehabilitarán 9 cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán
SSP Michoacán abre convocatoria para puestos de alto mando policial

RPO

SSP Michoacán
Mando policial
convocatoria policial

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com