SSP mantiene refuerzo operativo del Blindaje Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, encabezó la supervisión del operativo Blindaje Uruapan, con el objetivo de reforzar la disuasión de hechos delictivos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de la población en el municipio.

En esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llevan a cabo tareas estratégicas, filtros de inspección y diversas movilizaciones en campo a fin de mantener entornos de paz.