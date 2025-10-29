Michoacán

SSP mantiene refuerzo operativo del Blindaje Uruapan

Así como el sistema de vigilancia al sector aguacatero
Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, encabezó la supervisión del operativo Blindaje Uruapan, con el objetivo de reforzar la disuasión de hechos delictivos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de la población en el municipio.

En esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llevan a cabo tareas estratégicas, filtros de inspección y diversas movilizaciones en campo a fin de mantener entornos de paz.

A su vez en una mesa de trabajo entre autoridades estatales, municipales y del gremio aguacatero, se acordaron robustecer las tareas preventivas en tramos carreteros y en las inmediaciones de empacadoras para frenar cualquier actividad ilícita que atente contra la producción del fruto.

La SSP y la sinergia interinstitucional establecida con autoridades de los tres órdenes de gobierno suman esfuerzos para brindar las condiciones de tranquilidad y desarrollo que la ciudadanía merece. Para denunciar cualquier ilícito las líneas telefónicas de emergencias 911 y 089 se encuentran activas las 24 horas del día.

