SSP localiza y destruye laboratorio clandestino en Madero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones del Plan Paricutín, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y destruyeron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas, ubicado en el municipio de Madero.

En una zona serrana de la demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) realizaban movilizaciones preventivas cuando se encontraron con el predio mencionado.