SSP intensifica operativos en Puruándiro para blindar límites con Guanajuato

Los operativos, en coordinación con la Policía estatal de Guanajuato
Puruándiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Para combatir los delitos de alto impacto en los límites con Guanajuato, agentes de la Guardia Civil reforzaron las tareas operativas y disuasivas en Puruándiro, a fin de garantizar entornos de paz para la población.

Derivado de las recientes mesas de trabajo entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía estatal de Guanajuato, se acordó el fortalecimiento de la estrategia interestatal; lo anterior, en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En los límites entre ambas entidades se mantiene presencia operativa y vigilancia permanente, con el propósito de identificar personas en posesión de armas de fuego, antecedentes penales, droga o vehículos con reporte de robo. Asimismo, la videovigilancia del C5i Michoacán se mantiene en tiempo real en puntos específicos.

El Gobierno del Estado, a través de la SSP, ratifica su compromiso con el Plan Paricutín para continuar con resultados contundentes en el combate a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias michoacanas en las zonas limítrofes.

