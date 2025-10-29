SSP intensifica acciones de la Operación Apatzingán para asegurar orden público

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), intensificaron sus labores coordinadas dentro de la Operación Apatzingán, con el objetivo de combatir la comisión de delitos de alto impacto en la región.

Por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, supervisa las acciones de vigilancia ejecutadas por la Guardia Civil, en estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE, asegurando el orden público en las calles y caminos de la demarcación y sus localidades.