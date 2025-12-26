SSP ha recuperado más de 3 mil 400 vehículos robados en 2025

Michoacán

Se atendieron de manera integral 7 mil 97 reportes ciudadanos a través del C5
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recuperaron 3 mil 428 vehículos robados en 2025, derivado del seguimiento a denuncias hechas al Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5i Michoacán).

La atención de 7 mil 97 reportes mediante cámaras de videovigilancia, arcos carreteros y la labor de la Guardia Civil permitió alcanzar una efectividad del 44.25 por ciento en la localización y recuperación de vehículos. Este porcentaje refleja el éxito de la estrategia interinstitucional durante el año.

El trabajo de inteligencia y operatividad de los efectivos de la SSP, así como la colaboración entre los tres niveles de gobierno y el uso de las plataformas de emergencia, aseguran la eficacia y certeza necesarias para atender a la población michoacana.

