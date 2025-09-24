SSP fortalece lazos de cooperación con la Embajada de Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, recibió a representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América (EUA), con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación en materia de capacitaciones y coordinación a favor de la estrategia operativa en Michoacán.

Con la presencia del agregado adjunto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Erik Espinosa, se revisaron los avances obtenidos en materia de seguridad, en específico, sobre la localización y desactivación de artefactos explosivos improvisados en la entidad.